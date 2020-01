In Erinnerung bleiben werden mir neben einem erfrischen Bad in der Whalers Bay und einer Nacht im Zelt am Kerr Point inklusive Stelldichein mit einem Pinguin aber vor allem die gigantischen Eismassen, die hier in allen nur erdenklichen Blaufärbungen und Formen, ob als Eisberg oder Gletscher, zu bestaunen sind. Noch zumindest. Dafür zu sorgen, dass dies so bleibt und dieser einzigartige Lebensraum bestehen bleibt, liegt in unser aller Verantwortung.