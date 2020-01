Die Top-Locations für private Feiern in Wien

# Nordberg

Der Club-Bereich in der Partylocation bietet Platz für bis zu 150 Personen. Auf rund 100 Quadratmetern können Partypeople bis in die Morgenstunden abfeiern. Die Lounge bietet Platz für bis zu 100 Personen auf rund 80 Quadratmetern. Die Tische und Stühle sind in beiden Räumen variabel einsetzbar und können von den Gästen nach Belieben aufgestellt werden. Dadurch kann auch eine große Tanzfläche geschaffen werden.

Wo: 9., Nordberggasse 12

Web: www.nordberg.wien

