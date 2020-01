Ziele: Meister-Werden und Cup

Die Ziele sind relativ klar. „Wir wollen Meister werden und auch den Cup gewinnen“, sagte Marsch. In der Europa League gelte es, gegen jeden Gegner das Bestmögliche herauszuholen. „Die Auslosung für uns ist nicht so gut. Frankfurt ist eine gute Mannschaft“, betonte der Salzburg-Coach. „Adi Hütter ist ein super Trainer, also ist das eine große Herausforderung für uns.“ Wichtig sei ein guter Start. „Wir haben viele wichtige Spiele direkt von Anfang an. Wir müssen voll bereit sein für jedes Spiel im Februar.“