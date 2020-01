Platz 10

Mit 5,9 Millionen Euro auf dem zehnten Platz landete ein Fahrzeug, welches erst in diesem Jahrtausend gebaut wurde: ein Ferrari F2002 F1, mit dem Michael Schumacher in der Formel-1-Saison 2002 zum Weltmeistertitel fuhr. Damit ist der von Sotheby‘s in Abu Dhabi auktionierte Bolide der bislang zweitteuerste Formel-1-Renner. Im Jahr 2017 erzielte das Vorgänger-Modell Ferrari F2001 6,9 Millionen Euro.