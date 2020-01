„Traum in Erfüllung gegangen“

Laura Müller schwärmte von ihrem „Playboy“-Shooting: „Ich bin so unendlich stolz und überglücklich, ,Playboy‘-Cover der aktuellen Februar-Ausgabe 2020 sein zu dürfen. Der ,Playboy‘ steht für mich für ästhetische, stilvolle, erotische und professionelle Bilder, und mit dieser Zusammenarbeit ist für mich ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin so dankbar dafür.“