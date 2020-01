In der Nacht vom 12. auf den 13. Jänner 2015 stürmt die Spezialeinheit WEGA eine Wohnung in Wien-Meidling. Als die Beamten die Wohnung betreten, machen sie einen schrecklichen Fund: Auf dem Wohnzimmerboden liegt die stark verweste Leiche eines gut 50-jährigen Mannes. Der Tote ist nur notdürftig in eine Decke eingewickelt. In seinem Kopf steckt noch immer die Mordwaffe - eine Axt.