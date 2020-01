Jetzt, über einen Monat nach dem tragischen Unfall, gaben die rumänischen Behörden „Vier Pfoten“ und ARCA grünes Licht, die verbleibenden 180 Schafe in ihre Obhut zu übernehmen. Das Tierschutzteam brachte die Schafe von der Quarantäneeinrichtung bei Midia Novodari in ihr neues, vorübergehendes Zuhause nördlich von Bukarest. Dort wurde eine ehemalige Pferdefarm an die Bedürfnisse von Schafen angepasst. „Wir freuen uns, dass die rumänischen Behörden die Schafe in unsere Obhut übergeben haben und werden weiterhin eng mit ihnen zusammenarbeiten“, sagt Jackson Zee, Leiter der Katastrophenhilfe bei „Vier Pfoten“.