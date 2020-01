Ein deutsches Ehepaar ist am späten Samstagabend im Montafon gerettet worden. Die beiden Eheleute im Alter von 53 und 42 Jahren unternahmen eine Skitour, ließen sich aber von ihrem Navigationsgerät in die Irre führen und landeten schließlich in steilem, gefährlichem Gelände. Sie wurden aus einer Seehöhe von 1800 Meter in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.