Die Möglichkeit der erfolgreichen Teilnahme von KMU an öffentlichen Vergabeverfahren stärkt die regionale Wirtschaft und sichert heimische Arbeitsplätze. Es liegt daher im Interesse aller Marktseiten, die Teilnahme von KMU am Wettbewerb zu ermöglichen, zu stärken und zu fördern. Nicht das Gesetz, sondern die operative Umsetzung legt kleinen und mittleren Betrieben Stolpersteine in den Weg. Da das Vergaberecht extrem komplex ist, werden vor allem seitens der Gemeinden Möglichkeiten nicht ausreichend ausgeschöpft. Das führt dazu, dass manchmal Billigst- statt Bestbieter beauftragt werden und regionale Betriebe nicht zum Zug kommen. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, hat die Bauinnung eine Vergabefibel als praxisorientierten Wegweiser ausgearbeitet. Sie soll Auftraggebern wesentliche Anhaltspunkte bieten, um KMU bei der Ausschreibung von Bauleistungen verstärkt mit ins Spiel zu bringen.