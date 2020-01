Salzwasser wird in Salz-Sole umgewandelt

Hierfür soll das bei der Lebensmittelproduktion übrig gebliebene Salzwasser in Salz-Sole umgewandelt werden. Die Straßenmeistereien werden anschließend mit der recycelten Sole versorgt, die diese wiederrum für den Winterdienst einsetzen. Durch das Recyceln des übrig gebliebenen Salzwassers aus der Gurkenproduktion wird die Gesamtmenge an Salz, die in die Umwelt gelangt, verringert und diese somit entlastet.