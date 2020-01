Wochenlang hatte vergangenen Sommer eine Serie von Schlangenfunden im Drautal in Kärnten für Aufregung gesorgt: Sechs Königspythons waren auf einem Bauernhof in Feistritz an der Drau entdeckt worden, drei starben. Drei weitere Tiere dürften inzwischen erfroren sein. Ihr ehemaliger Besitzer muss am Donnerstag vor Gericht.