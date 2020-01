Zunehmend verschwindet das Leben aus den Ortskernen. Nicht nur die Geselligkeit aufgrund eines steigenden Mangels an gemütlichen Gasthäusern leidet darunter. Auch für Besorgungen muss die Bevölkerung weite Wege auf sich nehmen. Viele Bedenken bestätigt die von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebene Kaufkraftanalyse. „Der enorme Rückgang an ,belebten‘ Flächen macht Stadt- und Ortszentren unattraktiv. Die sinkende Besucherfrequenz führt in der lokalen Wirtschaft zu folgenschweren Leerständen“, warnt Spartenobfrau Andrea Gottweis. Alarmierend: Jener Anteil des Kaufkraftvolumens, der tatsächlich im Burgenland ausgegeben wird, ging seit 2009 von fast 79 Prozent auf nunmehr 74 Prozent zurück. Tendenz weiter fallend! „Dabei fließt ein beträchtlicher Teil der Kaufkraft in den ausländischen Internethandel ab“, erklärt Gottweis.