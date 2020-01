In Bangkok gibt es ein Problem mit sogenannter Salzwasserintrusion: In Küstennähe dringt Salzwasser ins Grundwasser - und der Staudamm von Bangkoks Hauptfluss Chao Phraya erhält derzeit nur halb so viel Wasser wie er eigentlich bräuchte, um das Meeressalz aus dem Grundwasser zu spülen. Deshalb soll jetzt laut Energieminister Sontirat Sontijirawong Wasser von den Dämmen im Westen Thailands in die Hauptstadt umgeleitet werden.