Eine warme Morgenmahlzeit ist dabei aber nicht gleichbedeutend mit einem süßen Grieß- oder Haferbrei. Auch Freunde des Pikanten kommen auf ihre Kosten. Ob Suppe, Eintopf vom Vortag oder diverse Eiergerichte - erlaubt ist, was schmeckt und wohltut. Und auch für Frühstücksmuffel hat Regina Schmid einen Tipp: „Wenn Sie es nicht gewohnt sind zu frühstücken, keine Zeit haben oder nichts hinunterbringen, dann könnten Sie sich zumindest etwas zubereiten und in einem Warmhaltegefäß für später am Vormittag mitnehmen. Und bedenken Sie auch, dass die Ursache dafür, dass man in der Früh keinen Appetit hat, häufig darin liegt, dass man am Abend zu spät, zu viel und schwer gegessen hat.“