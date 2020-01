Luxus-Villa „geliehen“

Die letzten Wochen hatten sie in dem nordamerikanischen Land in der abgelegenen Luxus-Villa Mille Fleurs an einem See in der Nähe von Victoria in British Columbia verbracht. Das Anwesen war ihnen von dem Minen-Milliardär Frank Giustra, dem das Hollywood-Studio Lionsgate gehört, zur Verfügung gestellt worden. Angeblich unentgeltlich als „Leihgabe“, nachdem ein gemeinsamer Bekannter, der Musik-Mogul David Foster, den Magnaten darum gebeten hatte.