Noch am Freitag hatte Trump erklärt, die USA hätten mit der Tötung Soleimanis geplanten Angriffen auf US-Botschaften zuvorkommen wollen. „Wir haben es getan, weil sie unsere Botschaft in die Luft sprengen wollten“, sagte er. Soleimani habe noch weitere Anschlagspläne gehabt. Das Pentagon entsandte unterdessen Tausende amerikanische Fallschirmjäger in den Nahen Osten, um die US-amerikanische Botschaft in Bagdad und an anderen Standorten in der Region zu verstärken.