Blitzähnliche Lichtphänomene

Über dem Vulkankrater konnten immer wieder blitzähnliche Lichtphänomene beobachtet werden, für die auch die Experten zunächst keine Erklärung hatten. Gesteinsbrocken mit einem Durchmesser von mehr als sechs Zentimeter prasselten in der Umgebung des Vulkans nieder. Schulen, einige Behörden und die Börse von Manila blieben am Montag vorsichtshalber geschlossen. Am internationalen Flughafen Ninoy Aquino in Manila wurden 240 Flüge gestrichen, inzwischen konnte der Flugbetrieb jedoch teilweise wieder aufgenommen werden.