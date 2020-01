Wie „The Times“ herausgefunden haben will, strebe die Ex-„Suits“-Beauty, die 2017 ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehängt hatte, nun wieder an, im Showgeschäft Fuß zu fassen - und das mit Erfolg. Die 38-Jährige habe nämlich als Synchronsprecherin bereits einen Vertrag mit Disney abgeschlossen. Die Aufnahmen dazu habe Meghan schon im November absolviert, kurz bevor sich Meghan mit Harry und ihrem Sohn Archie eine sechswöchige Auszeit in Kanada gegönnt hatten, heißt es. Im Gegenzug für ihre Stimme habe Disney eine Spende an eine gemeinnützige Elefantenorganisation getätigt.