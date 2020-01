Rekrut Wöber kommt mit

Dem 46-Jährigen stand ein Gros der Spieler zur Verfügung - darunter auch Max Wöber, der am 6. Jänner seinen Grundwehrdienst antrat. „Es ist abgesprochen, dass ich auch mit ins Camp kann“, spricht er das am Donnerstag startende Trainingslager der Bullen in Doha an. Nicht am Teamtraining teilnehmen konnten der rekonvaleszente Bernede (individuelle Einheit), der an Knieproblemen laborierende Kristensen sowie die erkrankten Okugawa und Walke. Zwar fit, aber ebenfalls gefehlt haben Pongracic und Niangbo. „Beide sind in Gesprächen mit anderen Vereinen“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund, der eine Leihe des Duos ausschloss. Der Umbruch bei den Bullen geht also weiter.