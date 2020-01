Schröcksnadel kam am Samstagabend von seinem Engagement für die Krebs-Forschung aus Kopenhagen nach Zauchensee - und er hätte gerne eine andere Reihung im Nationencup gesehen. Mit dem Abschneiden beim Herren-Riesentorlauf in Adelboden hatte er irgendwie gerechnet, der Auftritt der Damen bei der Abfahrt von Zauchensee war aber ein Tiefschlag: „Da sind wir sonst eine Macht, aber die hat sich nicht so durchsetzen können“, seufzte der Ski-Chef. Die Auswirkungen für den Nationencup vor den Sonntag-Rennen: Österreich 38 Punkte hinter dem Erzrivalen Schweiz.