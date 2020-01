Boarder-Weltcup und Bad Gastein sind seit 20 Jahren untrennbar verbunden. Alle Größen des Snowboard-Sports waren schon zu Gast, bei der am Sonntag von Harry Prünster moderierten Jubiläumsfete gaben sich Ex-Läufer und Sieger vergangener Jahre im Festzelt die Klinke in die Hand. Dominiert wurde die bunte Schar von Rot-Weiß-Rot - mit Ursula Fingerlos, Mario Fuchs, Sigi Grabner, Doresia Krings, Benjamin Karl, Daniela Ulbing, Alex Payer und Sabine Schöffmann stellte Österreich von 2002 bis ’19 allein 13 Sieger im Parallelslalom und Boardercross. In 34 Rennen gab’s insgesamt 44 Podestplätze zu bejubeln.