Eine Salzburgerin (33) war laut Polizei in der Nacht auf Sonntag alleine im Mirabellgarten unterwegs. Sie bemerkte, dass zwei Männer ihr nachgingen. Plötzlich tauchte ein dritter Mann mit einem Messer vor ihr auf. Er bedrohte die Einheimische. Währenddessen attackierten die beiden anderen die Frau und schlugen ihr in den Bauch. Als sie am Boden lag, traten sie sogar noch zu. Die Ermittlungen laufen.