Auch am dritten Wettkampftag hat sich Österreichs Team bei den Olympischen Jugend-Winterspielen über eine Medaillen gefreut. Die 17-jährige Vorarlbergerin Amanda Salzgeber, Tochter von Anita Wachter und Rainer Salzgeber, holte nach Gold in der Super-Kombination am Vortag am Sonntag Bronze im Riesentorlauf.