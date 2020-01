Kurz nach 9.30 Uhr fuhr eine 53-jährge Österreicherin mit ihren Skiern in Alpbach einige Meter vor ihrem Ehemann auf der roten Piste Nr. 53 der Hornabfahrt in Richtung Talstation des Hornlift 2000. „Zur selben Zeit fuhr ein 50-jähriger Österreicher ebenfalls die Hornabfahrt talwärts“, heißt es von Seiten der Polizei. In einem Bereich, wo die rund 23 Meter breite Skipiste in einen Skiweg übergeht, kam es zur Kollision und Sturz der beiden Wintersportler. Während der 50-Jährige unverletzt blieb, erlitt die 53-jährige Frau schwere Verletzungen. Sie wurde vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen und stationär aufgenommen.