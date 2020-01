Manchester City ist am Sonntagabend in der englischen Fußball-Premier-League auf Rang zwei vorgestoßen. Der Titelverteidiger fertigte Aston Villa auswärts mit 6:1 (4:0) ab und ließ Leicester City zwei Punkte hinter sich. Der Rückstand auf den überlegenen Tabellenführer Liverpool beträgt 14 Zähler. Leader „Reds“ hat zudem auch noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand.