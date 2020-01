Am Donnerstag und Samstag fanden bereits Spiele der EM in Graz statt, Tausende kroatische Fans sorgten für eine beeindruckende Stimmung. Alles lief bisher friedlich ab, so soll es auch heute sein. Doch das letzte Vorrundenspiel in der Landeshauptstadt ist brisant, treffen doch mit Favorit Kroatien und den bereits fix ausgeschiedenen (und entsprechend enttäuschten) Serben zwei Nachbarländer aufeinander. Die sportliche Rivalität ist groß!