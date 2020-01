Das Wetter war traumhaft, doch oben am Hochschwab in der Steiermark erlebten am Samstag drei tschechische Alpinisten die Hölle! Ein starker, eisiger Wind wehte, die Steilhänge waren spiegelglatt. Plötzlich rutschte eine 31-Jährige aus und stürzte 500 Meter ab. Sie wurde gerade noch lebend geborgen - mit Brüchen und gefrorenen Armen. Die 31-Jährige hatte nur noch 28 Grad Körpertemperatur. Lebensgefahr!