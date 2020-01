Ein 58-Jähriger Landwirt ist am Sonntagnachmittag in Gschwandt in Oberösterreich tödlich verunglückt. Er fiel laut Polizei in ein Lager für Hackschnitzel, konnte sich nicht mehr selbst befreien und erstickte. Feuerwehrleute schaufelten den toten Körper des Familienvaters frei ...