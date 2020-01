Gegen 13 Uhr waren ein 25-jähriger Firmenbesitzer und dessen 55-jähriger Vater in Ramsau damit beschäftigt, einen mit Streusalz vollgefüllten Behälter, welcher an einem Traktor angebracht war, von diesem zu trennen. Nachdem der Behälter vom Traktor getrennt und auf einem Holzgestell abgestellt worden war, wollte der 25-Jährige zur Stabilisierung ein Brett unterlegen. In der Zwischenzeit hielt sein Vater den Behälter fest, wobei der Behälter jedoch plötzlich nach hinten rutschte. „Der 55-Jährige konnte das Gewicht von rund 1400 Kilo nicht mehr halten und wurde vom umfallenden Behälter eingeklemmt“, heißt es von Seiten der Polizei. Er wurde von der Rettung mit erheblichen Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht. Sein 25-jähriger Sohn blieb unverletzt.