Erstmals fundierte Studie

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums vor zwei Jahren wurde beim Institut des Neurowissenschafters Manfred Spitzer in Ulm eine Studie in Auftrag gegeben, um die Wirkung musikalischer Früherziehung auf die Entwicklung von Kindern zu beobachten. Die Untersuchung ist abgeschlossen, die Ergebnisse werden erst im Sommer vorliegen. So viel schon jetzt: „500 Kinder wurden zwei Jahre lang für die Studie begleitet, mehr als 1.000 Personen waren insgesamt beteiligt“, lässt Landeshauptmann Thomas Stelzer durchblicken. „Die Ergebnisse werden hohe Aussagekraft haben, damit können wir erstmals wissenschaftlich fundierte Belege zur Wirkung der Arbeit an den Landesmusikschulen vorweisen.“ Übrigens: Zur Finanzierung des OÖ Landesmusikschulwerks ist 2020 ein Betrag von rund 73,3 Millionen Euro vorgesehen.