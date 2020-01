Das klingt nach unruhigen Zeiten, nach Umbruch?

So wie sich seit 1010 die Welt radikal verändert hat, ist es jetzt auch der Fall. In Zeiten der digitalen und gesellschaftlichen Transformation ist die Anpassung von Produktwelten, neuen Preismodellen und einer intelligenten Kundenführung überlebenswichtig. Noch nie zuvor war es so leicht möglich, selbst eine Direct-To-Consumer-Logik mit eigenen Absatzkanälen aufzubauen. Daher gilt: Marketing zu dem machen, was es ist: Zukunftstreiber im Unternehmen.