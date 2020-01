Im heimischen Biathlon wird immer wieder über den Mangel an Talenten gesprochen - in Salzburg gibt es sie. Lukas Haslinger stellte dies bei den Youth Olympic Games (YOG) in Lausanne eindrucksvoll unter Beweis und gewann im Einzelbewerb die Silbermedaille. „Es war unglaublich, bei so einem Event mit den Besten der Welt mitmischen zu können. Es war sicher einer meiner größten Erfolge“, jubelte der 16-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.