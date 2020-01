Weil sie trotz Warnhinweisen in das Stahlseil eines Pistengeräts fuhren, verletzten sich erst kürzlich in der Wildschönau zwei Pistentourengeher. „Ähnliche Vorfälle, die bei uns bisher glimpflich ausgingen, kennen wir auf der Muttereralm zur Genüge“, ärgert sich Stefan Klotz, Geschäftsführer der dortigen Bergbahnen. Es gebe unter den Pistengehern leider viele schwarze Schafe, die alle Warnhinweise ignorieren. Die Konsequenz: Sie bringen sich selbst in Lebensgefahr, machen den Ratracfahrern das Leben schwer und das Image der neuen Trendsportart kaputt.