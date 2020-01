„Pumajagd mit Hunden in den Rocky Mountains im Jänner/Februar 2020. Diese sportliche, körperlich anspruchsvolle Jagd kann noch bis Ende Februar durchgeführt werden. Preis: 5900 Euro“, steht in einem Inserat. In der zweiten Anzeige heißt es: „Angeboten wird eine Frühjahrsjagd auf Schwarzbären mit 100-prozentiger Erfolgsgarantie in den Rocky Mountain Foothills zum Preis von 3500 Euro.“ Die Jagddauer beträgt zwischen fünf und sieben Tage.