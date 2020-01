Einem holländischen Urlauber ist in der Nacht auf Sonntag in Sölden seine Alkoholisierung zum Verhängnis geworden. Als der 67-Jährige in einem Lokal die im Keller befindliche Toilette aufsuchen wollte, stürzte er die Treppe hinab, schlug am Ende mit dem Kopf auf und blieb bewusstlos liegen.