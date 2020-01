Seit 40 Jahren rocken die Narren in St. Jakob im Rosental die Bühne. Und das ohne weibliche Akteure. So hat man(n) es sogar in den Statuten festgeschrieben. Allerdings hören sie auf das Kommando einer Frau. Anlässlich des Jubiläums erinnert man sich an glorreiche Zeiten - als der Fasching noch im Freien stattfand.