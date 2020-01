Der Fahrgast (37) stieg in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Stadt in ein Taxi. Gegen 2 Uhr entbrannte ein Streit über die Rechnung. 12,50 Euro brachten den 37-Jährigen so sehr in Rage, dass er sich schließlich weigerte den Preis zu bezahlen. In seiner Not rief der verdutzte Lenker schließlich die Polizei. Doch auch die zu Hilfe gerufenen Beamten konnten die Auseinandersetzung nicht schlichten. Stattdessen begann der Mann seinen Chauffeur zu beschimpfen und weigerte sich weiterhin den Fuhrlohn zu bezahlen. Den Polizisten blieb daraufhin nichts anderes übrig, als ihres Amtes zu walten. Den Fahrgast erwartet nun eine Anzeige wegen Betrug bei der Staatsanwaltschaft sowie weitere Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft wegen mehrere Verwaltungsdelikte.