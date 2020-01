Heinz-Christian Strache hat sich am Sonntag so klar wie nie zuvor mit der „Allianz für Österreich“ assoziiert: Es brauche eine „starke HC STRACHE LISTE (Die Allianz für Österreich) für Wien“, die „über 15% erreichen kann“. Bei wie vielen Prozent die Liste derzeit in Umfragen steht, hat der gefallene Ex-FPÖ-Chef allerdings weggeschnitten.