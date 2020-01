Bei einer Schlägerei in St. Gilgen am Wolfgangsee im Flauchgau sind in der Nacht auf Sonntag insgesamt zwölf junge Männer zwischen 17 und 23 Jahren aufeinander losgegangen. Ein 21-jähriger Flachgauer erlitt dabei durch eine Glasflasche Schnittverletzungen im Gesicht. Die anderen Beteiligten wurden leicht an den Händen und im Gesicht verletzt, berichtete die Polizei Salzburg.