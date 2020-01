Ein 28-jähriger Mann ist am Samstagabend in Abtenau (Bezirk Hallein) mit seinem Auto in den Fischbach gestürzt. Der betrunkene Einheimische war mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte einen Holzzaun durchbrochen. Er und sein Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieben unverletzt, berichtete die PolizeiSalzburg.