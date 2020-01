Kürzlich hatten ihre Fans noch gerätselt, was es mit dem in jüngster Zeit auffallend üppigen Dekolleté des deutschen Models Lena Gercke (31) auf sich hat, nun haben sie ihre Erklärung: Die blonde Schönheit ist in freudiger Erwartung und zündete die Baby-Bombe nun offiziell mit einem liebreizenden Baucherl-Foto auf Instagram.