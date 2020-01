Nachdem die „Krone“ am Sonntag berichtet hatte, dass sich die Bundesregierung über rund eine Milliarde mehr Budgetüberschuss als erwartet freuen darf, ließ die Opposition mit Kritik nicht lange auf sich warten. Noch am Vormittag meldeten sich FPÖ und NEOS zu Wort: Der freiheitliche Klubobmann Herbert Kickl vermutete, dass „die ÖVP die Milliarde selbst versteckt hat“, der pinke Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn meinte, dass dieser Überschuss nur scheinbar sei, denn er sei „den Steuerzahlern zuvor aus der Tasche gezogen worden“. Am Nachmittag ortete die SPÖ dann „bewusste Budget-Täuschung“ durch die ÖVP, denn die Partei habe den Grünen „bewusst Budgetzahlen vorenthalten“.