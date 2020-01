Seit 2009 widmet sich Ernst Brandl in seinem Heimatort Krumau am Kamp und jetzt auch am Schweizerhof nahe Traismauer einem einzigartigen Umweltprojekt: Keine Pestizide, keine Kunstdüngung, dafür aber Wiesenblumen, die wiederum Heimat für seltene Tiere sind. „Als begleitende Maßnahme ist es notwendig, Bauern jenen Minderertrag zu ersetzen, den sie durch den Verzicht auf Gifteinsatz erleiden. Das steigert aber letztlich die Qualität des Honigs“, erklärt der Jurist.