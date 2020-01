„So, es reicht endgültig, Pistengeher!“

Das Video sorgt auch in den sozialen Medien für Aufsehen und wird rege diskutiert. „So, es reicht endgültig, Pistengeher! Es artet komplett aus. Wenn sich jeder am Berg an die Regeln halten würde, würde es nie zu solchen Vorfällen kommen. Ich finde es traurig, dass sich die Leute nicht normal verhalten können und sogar einen unschuldigen Raupenfahrer zusammenschlagen müssen. Wir haben nichts gegen die Tourengeher, aber an Regeln müssen wir uns alle halten“, schreibt zum Beispiel das Oberperfer Pistenteam auf Facebook.