Der britische Außenminister Dominic Raab: „Die grundlose und unbegründete Festnahme unsere Botschafters in Teheran ist eine ungeheuerliche Verletzung internationalen Rechts.“ Raab: „Die iranische Regierung steht an einem Scheideweg.“ Sie könne ihren Marsch in Richtung Außenseiterstatus weitergehen mit aller politischer und wirtschaftlicher Isolation. Oder sie könne deeskalierende Schritte einleiten und sich auf einem diplomatischen Weg nach vorn bewegen. Auch Trump warnt die Machthaber in Teheran vor unüberlegten Aktionen.