„Vielleicht bietet diese neue Bundesregierung die Chance, über ideologische Grenzen hinweg wieder ins Gespräch zu kommen“, hofft der Caritas-Präsident - „nicht nur auf der Regierungsbank, sondern auch auf den Stammtischen dieses Landes und in der Gesellschaft insgesamt“. In Europa, so auch in Österreich, sei es nämlich in den vergangenen Jahren zu einer „politischen Klimakrise“ samt einer „Verrohung der Sprache“ gekommen, wo Menschen gegeneinander ausgespielt worden seien.