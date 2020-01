Ich bin ein Gastwirt und das ist das Wichtigste für mich. Ein bisschen Fernsehen muss man machen, damit man im Gespräch bleibt. Aber ich muss kein schlechter Schauspieler werden, ich bleibe lieber ein guter Koch. Das Spago ist ja schon seit 1982 - also seit 38 Jahren - offen und voriges Jahr war unser erfolgreichstes. Man muss aber auch mit der Zeit gehen, sich neu erfinden. Für mich ist es daher auch wichtig, dass mein Sohn das Geschäft zwar weiterführt, aber nicht das Gleiche macht wie ich. Das Resultat ist eine Kombination aus Tradition und Evolution. Die österreichischen Gerichte auf der Karte - etwa das Wiener Schnitzel, Gulasch oder der Apfelstrudel - bleiben natürlich. Wie haben kürzlich auf Hawaii eine Seafood-Bar eröffnet. Und wissen Sie, was sich herausgestellt hat? Das Wiener Schnitzel ist der Bestseller! Ich bin jedoch immer am überlegen, was man besser machen kann. Ich habe zum Beispiel hier im Zürserhof die überaus moderne Küche besucht. Das war auch insofern spannend, als dass wir in unserem neuen Lokal in Washington zurück zum Ursprung gegangen sind. Dort wird alles über offenem Feuer gekocht - das kommt an!