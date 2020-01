Das Landesgericht hatte bereits zweimal entschieden, dass der Kaufvertrag ungültig sei. Das Oberlandesgericht Innsbruck hob jedoch beide Urteile wieder auf und ordnete die Anhörung zusätzlicher Zeugen an. In der dritten Verhandlung am Freitag sollten nun drei weitere Zeugen befragt werden. So gab ein Landwirt, der den damals 95-Jährigen einmal mit dem Auto mitgenommen hatte, an, dass dieser geistig fit gewesen sei und ihm genau den Nachhauseweg habe erklären können.