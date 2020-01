Mehrere Tote in Texas

In Texas starb ebenfalls ein Mann, als ein Baum bei einem Sturm auf sein Haus gestürzt ist. In Lubbock starben ein Feuerwehrmann und ein Polizist, da sie von einem auf der eisigen Fahrbahn rutschenden Auto erfasst wurden, als sie einen Autounfall untersuchten, gab die Feuerwehr von Lubbock bekannt. In Dallas starb eine Person, weil deren Auto aufgrund des Sturms von der Fahrbahn abkam und in einen Fluss stürzte, berichtete NBC.