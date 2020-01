So sehr den beiden das Ergebnis gefiel, so sehr bekrittelten sie das Rennen. „Ich bin noch nie so gut gestartet, aber beide Kurven waren technisch nicht sauber“, sagte Vanessa, die sich erst auf der Ziellinie mit einem perfekten Ausfallschritt vor die Russin Angelina Golikova geschoben hatte.Ohne Druck im 1000er Heute möchte die rot-weiß-rote Sprintrakete über 1000 Meter noch einmal den Turbo zünden: „Ich gehöre sicherlich nicht zum Kreis der Topfavoriten, gehe daher ohne Druck ins Rennen.“